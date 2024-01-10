بذكريات 2012 وسونزو.. منتخب زامبيا يطمح لتحقيق إنجاز مر عليه 12 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يطمح منتخب زامبيا إلى تحقيق إنجازا مر عليه 12 عاما بالتحديد منذ عام 2012، عندما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية الوحيد في تاريخه.

وتوج منتخب زامبيا باللقب عام 2012 بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، على حساب المنتخب الإيفواري، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح 8-7، وأهدر حينها نجم تشيلسي السابق ديديه دروجبا ركلة جزاء في الدقيقة 70 كانت كفيلة لحصد الأفيال اللقب.

ويشارك منتخب زامبيا في البطولة بعد غياب 3 نسخ متتالية عن العرس الإفريقي الأكبر، ويخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة السادسة التي تضم، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المغرب وتنزانيا.

ولم يبقى من جيل 2012 في قائمة زامبيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، سوى اللاعب ستوبيلا سونزو، فيما يشارك أبطال كأس الأمم 2017 تحت 20 عاما في البطولة للمرة الأولى وهما، توتال إنيرجيز، باتسون داكا، إيمانويل باندا، فاشن ساكالا، إدوارد شيلوفيا.

وتأهل منتخب زامبيا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب تصدر المجموعة الثامنة في التصفيات، برصيد 13 نقطة، وسجلت زامبيا ثالث أكبر عدد من الأهداف في مرحلة التصفيات بـ 12 هدفا، بعد نيجيريا 22 هدفا ومالي 15 هدفا.

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