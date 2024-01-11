نيمار يظهر في مباراة الهلال وانتر ميامي بكأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - قرر النجم البرازيلي نيمار جونيور التواجد في ملعب كينغدوم آرينا لمتابعة مواجهة الهلال وانتر ميامي دعمًا لفريقه الهلال الذي يشارك في بطولة كأس موسم الرياض الودية بمشاركة نادي النصر أيضًا.

وأكد نيمار حضوره للمباراة من أجل تقديم الدعم لفريقه الهلال الذي سيخوض مواجهتين في موسم الرياض، الأولى ستكون ضد إنتر ميامي والثانية ستكون ضد النصر في قمة تاريخية من العيار الثقيل.

كما سيشهد كأس موسم الرياض عودة الصراع الشرس بين رونالدو و ميسي للظهور مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة لما يلتقي فيها الغريمين وجهًا لوجه، حيث ستجلب مباراة النصر وإنتر ميامي أنظار المتابعين من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية يوم 29 من شهر يناير الجاري، والتي تقام بين 3 أندية وهي الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض :

الهلال ضد إنتر ميامي .. يوم الاثنين 29 يناير 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً السعودية، على ملعب استاد المملكة أرينا.

النصر ضد إنتر ميامي .. ستقام يوم الخميس 1 فبراير المقبل 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا.

الهلال ضد النصر .. ستقام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب استاد المملكة أرينا.