موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب محبي ومتابعي كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التفوق على جاره الأتلتي بنتيجة 5-3 فيما صعد برشلونة بعد تخطيه عقبة أوساسونا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويُنقل كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.