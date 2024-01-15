نجم توتنهام يقترب من الدوري الإسباني

أفادت تقارير صحفية أن بريان جيل لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أصبح هدف محتمل للانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال سوسييداد.

وسيحاول ريال سوسييداد التنافس في النصف الثاني من الموسم الحالي حيث تأهل الفريق أيضاً لدور ال16 في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال سوسييداد ثمانية انتصارات فقط من أصل 20 مباراة كما لم يحققوا أي فوز في أربع مباريات.

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ويحتل فريق مدرب ريال سوسييداد المركز السادس في الترتيب بفارق تسع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الرابع.

ويريد مدرب ريال سوسييداد التعاقد مع صفقة هجومية جديدة.

وبحسب ما نقلته ” سبورتس مول ” البريطانية فإن النادي مهتم بإضافة ثلاث صفقات جديدة وهما أهداف ريال سوسييداد الفترة القادمة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين يستهدف ريال سوسييداد التعاقد معهم بريان جيل الذي يحصل على فرصة المشاركة حالياً تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو.

وشارك اللاعب صاحب ال22 عاماً في مباراتين أساسيتين وثماني مباريات كبديل في جميع المسابقات ولعب كبديل في آخر أربع مباريات.