الامارات | الإمارات تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك الإمارات، كأول دولة خليجية، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، وذلك خلال منافسات النسخة الرابعة بكوريا الجنوبية، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى أول فبراير المقبل، بمشاركة 1900 رياضي من 80 لجنة أولمبية، يمثلون الفئة العمرية (15–18) عاماً، وتقام المنافسات في منشآت أربع مدن مختلفة بمقاطعة جانجوون.

وذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية أن «يمثل الدولة في النسخة الرابعة من الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب كلّ من اللاعبة آمنة المهيري، ضمن منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي (السنوبورد)، واللاعب ألكس أستريدج في رياضة التزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية».

بدوره أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوّع، في تصريحات صحافية أن وجود الرياضيين الإماراتيين في المحافل الكبرى؛ دلالة كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة الأولمبية في الإمارات بدعم وإيمان من قيادتنا الرشيدة بقدرات أبنائها ومدى كفاءتهم وجاهزيتهم لملاقاة نخبة الرياضيين في ميادين التنافس الرياضي، وثقة وعزيمة كبيرة من هؤلاء الأبطال الذين حددوا لأنفسهم مساراً واضحاً، وبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم المنشودة في مسيرة تمثيل الإمارات الوطن المعطاء.