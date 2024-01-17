قائمة برشلونة لمباراة سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة البلوجرانا لمواجهة نادي سالامانكا في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام نظيره سالامانكا غدًا، الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب الأخير.

وشهدت قائمة البلوجرانا تواجد روبرت ليفاندوفسكي، إلكاي جوندوجان مع غياب رونالد أراوخو بسبب الطرد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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قائمة برشلونة وسالامانكا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندريه أسترالاجا، دييجو كوشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، باو فيكتور، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، أريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيتور روكي، مارك جيويو.

وكان برشلونة قد خسر أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المملكة العربية السعودية بنهائي كأس السوبر الإسباني.