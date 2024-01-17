النصر يسعى لخطف «ميسي اليابان» من الدوري الإسباني

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع جوهرة ريال سوسيداد، الياباني تاكيفوسا كوبو،

خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت شبكة “ريليفو” الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المسؤولين في نادي النصر يرغبون في تدعيم هجوم الفريق باللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو.

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وقالت الشبكة في تقريرها: “حتى الآن لا توجد مفاوضات متقدمة، لكن النصر حاول من وسطاء استكشاف إمكانية شراء النجم الياباني”.

وأضافت: “على أي حال، يريد كوبو لاعب الوسط الهجوميّ، البالغ 22 عاماً، الاستمرار في أوروبا”.

واختتمت: “باستثناء أي مفاجآت، سيبقى في ريال سوسيداد حتى نهاية الموسم”.

وخاض كوبو 25 مباراة مع فريقه هذا الموسم، في جميع المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ضمن الدوري، وساعد في تصدّر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا بالتفوّق على إنتر الإيطالي، بنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورغ النمساوي، والمنافسة على مقعدٍ مؤهل إلى المسابقات الأوروبية في الدوري (المركز السادس بعد 19 مرحلة).

أثار كوبو إعجاب جمهور سوسييداد داخل الملعب، بمراوغاته الرائعة، وخارجه، بروح الدعابة اللطيفة، وبات مشهوراً بمقابلاته الصادقة بعد المباريات التي يجريها بطريقةٍ مرحة.

بدأ كوبو مسيرته الدوليّة عام 2019، بعد خمسة أيامٍ على عيد ميلاده الثامن عشر، وشارك في 29 مباراة دولية.