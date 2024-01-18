تشكيل برشلونة المتوقع أمام سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة أمام أونيونيستاس سالامانكا مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

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ويسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد هزيمة الفريق في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، وخسارة لقب السوبر الإسباني.

ويغيب رونالد أراوخو عن قائمة برشلونة لمباراة سالامانكا بسبب طرده في مباراة الفريق أمام ريال مدريد بالسوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سالامانكا

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، كوندي، كريستينسن، بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز، روميو، دي يونج.

الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.