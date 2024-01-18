موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو اليوم في كأس ملك إسبانيا.. والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهة نارية في بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يواجه جاره وغريمه الأزلي أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس.

ويتواجه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2024.

طالع أيضًا: الشباب يطلب نجوم الاتحاد والهلال لمواجهة روما

والتقى الفريقان مؤخرًا في كأس السوبر الإسباني، وحقق ريال مدريد انتصارًا بنتيجة 5-3 في مباراة مثيرة ذهبت للأشواط الإضافية.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد في لقاء اليوم بملعب “سفيتاس متروبوليتانو”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، حاتم بطيشة، وفارس عوض.