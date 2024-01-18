اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو اليوم في كأس ملك إسبانيا.. والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد- السوبر الإسباني

ضد أتلتيكو مدريد- السوبر الإسباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهة نارية في بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يواجه جاره وغريمه الأزلي أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس.

ويتواجه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2024.

طالع أيضًا: الشباب يطلب نجوم الاتحاد والهلال لمواجهة روما

والتقى الفريقان مؤخرًا في كأس السوبر الإسباني، وحقق ريال مدريد انتصارًا بنتيجة 5-3 في مباراة مثيرة ذهبت للأشواط الإضافية.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد في لقاء اليوم بملعب “سفيتاس متروبوليتانو”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تذاع المباراة عبر قناة السعودية SSC HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، حاتم بطيشة، وفارس عوض.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا