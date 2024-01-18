تشكيل برشلونة الرسمي أمام أونيونيستا في كأس ملك إسبانيا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد أونيونيستا سالامنكا ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد أونيونيستا سالامنكا، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها الجارية.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي في مباراته اليوم ليضم كل من..

في حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: روبيرتو – كوندي – كريستنسن – بالدي

الوسط: دي يونج – روميو – فيرمين

الهجوم: فيران – جويو – فيليكس

ويأتي على مقاعد بدلاء برشلونة: بيدري، ليفاندوفسكي، جوندوجان، فيتور روكي، أسترالاجا، كاسادو، كوشين، كوبارسي، باو فيكتور، هيكتور فورت.

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