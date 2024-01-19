الإطاحة بحامل اللقب.. أتلتيكو يثأر من ريال مدريد ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق نادي أتلتيكو مدريد الثأر وفوزًا قاتلًا على غريمه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

واستضاف ملعب ميتروبوليتانو، قمة ريال مدريد ضد أتلتيكو، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وحسم بهذه المباراة المقعد الأخير في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا في نسختها الجارية، بعدما تأهل كل من.. إشبيلية – أتليتك بلباو – ريال مايوركا – سيلتا فيجو – ريال سوسيداد – جيرونا – برشلونة.

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وفي الدقيقة الـ 40، نجح صامويل لينو من تسجيل هدف أول لصالح أتلتيكو مدريد، ليتقدم لصالح أصحاب الأرض على ريال مدريد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد كرة ثابتة من لوكا مودريتش، ليفشل أوبلاك في التصدي لها ويسجلها في شباكه، ليتقدم ريال مدريد بالنيران الصديقة.

وفي الشوط الثاني، عاد أتلتيكو ليتقدم من جديد عن طريق موراتا، قبل أن يسجل خوسيلو هدفًا قاتلًا لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ 82.

ولجأت المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينجح أنطوان جريزمان من تسجيل هدفًا ليتقدم من جديد لـ أتلتيكو، قبل أن يعزز ريكيلمي من تقدم فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ويحقق الفوز في اللقاء.

وأطاح أتلتيكو مدريد بغريمه الريال، وحامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك، فضلًا عن ثأره من الخسارة الأخيرة في الديربي