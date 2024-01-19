موقف محمد صلاح من مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا

يخضع الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر لفحص طبي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام منافسه الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي الذي يخضع له نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح موقفه من المشاركة مع منتخب مصر أمام كاب فيردي المحدد لها يوم الأثنين المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وحسم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر أمام غانا بهدفين لكل منهما، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأكد طبيب الفراعنة أن العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح في لقاء الأمس ، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الجمعة، لتحديد موقفه من المباراة المقبلة لمنتخب مصر.