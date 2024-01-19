الامارات | سيناريوهات تأهل مصر في كأس أمم إفريقيا والاصطدام بالمغرب والسنغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المنتخب المصري نفسه في موقف صعب ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن فشل في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالبطولة، في حين تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية في بطولة بعد فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة.

ومنح الفوز منتخب الرأس الأخضر 3 نقاط جديدة ليصل إلى النقطة 6 بعد فوزه في الجولة الأولى على غانا بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى الصدارة منفرداً برصيد 6 نقاط، وبهذه النتيجة، فقد منتخب مصر فرصة التأهل في الصدارة، بعد أن تعادل في أول جولتين بنتيجة واحدة وهي 2-2 أمام موزمبيق وغانا.

وأصبح أمام منتخب مصر فرصتان فقط للتأهل لدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا

الفرصة الأولى لتأهل منتخب مصر أن يتأهل كوصيف عن المجموعة وهذا يعني إما الفوز على الرأس الأخضر ليصل إلى النقطة 5 ولن يكون بحاجة إلى انتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التي ستقام في نفس التوقيت، أو التعادل مع الرأس الأخضر والوصول للنقطة الثالثة، لكن في هذه الحالة يجب أن يحسم التعادل أيضا نتيجة مباراة غانا وموزمبيق ليصبح رصيد كل منها نقطتين.

هذه الحالة سيصطدم المنتخب المصري عند التأهل كوصيف في دور الـ16 مع وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، وعلى الأرجح قد يكون الكونغو أو زامبيا.

أما السيناريو الثاني، فهو تأهل منتخب مصر ضمن أفضل الثوالث حال عدم فوزه على الرأس الأخضر مع ضمان غانا أو موزمبيق الوصافة، وفي تلك الحالة يواجه متصدر المجموعة الثالثة التي تضم الكاميرون والسنغال وغينيا وجامبيا.