الامارات | 90 متسابقاً يتنافسون على ألقاب الدراجات المائية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، صباح اليوم، إلى شواطئ جزر دبي التي تحتضن سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 90 متسابقاً.

وتستضيف (جزر دبي) الوجهة الحضارية الرائعة في لؤلؤة الخليج دبي، التابعة لـ«نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، السباق للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، التي تأتي في دورتها الرابعة تحت شعار «قصص لا تنسى»، حيث وجد المسطح المائي الذي استضاف العام الماضي سباقين ارتياحاً بالغاً عند المشاركين.