الامارات | "الأخضر" في نزهة أمام قيرغيزستان.. وعمان يسعى للتعويض أمام تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب عمان مباراة مصيرية ضد تايلاند، بينما يخوض المنتخب السعودي اختبارا أسهل نظريا أمام قيرغيزستان غدا الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

واستهل المنتخب العماني مشواره في كأس الأمم الآسيوية بخسارة مؤلمة أمام شقيقه السعودي بنتيجة 1 / 2 في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متقدما بهدف صلاح اليحيائي من ركلة جزاء بعد مرور 14 دقيقة ،بينما استقبل هدفين من اللاعبين السعوديين عبد الرحمن الغريب وعلي البليهي في الدقيقتين 78 و96.

ويمنح هذا الفوز المنتخب السعودي دفعة معنوية قوية تجاوز بها أزمة الاتهامات المتبادلة بين روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق،وعدد من نجوم الفريق الذين خرجوا من حساباته.

ويأمل مانشيني أن يحقق الفوز الثاني على التوالي ليضمن تذكرة التأهل لدور الـ16 مبكرا ليلحق بمنتخبات قطر والعراق وأستراليا وإيران التي حققت الفوز في أول جولتين.

وينتظر المنتخب السعودي مساندة جماهيرية كبيرة من أنصاره في مدرجات ملعب أحمد بن علي، الذي سيحتضن مواجهة منتخب قيرغيزستان الذي يسعى بدوره لتجاوز كبوة الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الأولى أمام تايلاند.

ويطمع منتخب قيرغيزستان في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل للدور الثاني بعدما نجح في هذا الإنجاز خلال مشاركته الأولى في النسخة الماضية 2019 بالإمارات ،عندما خرج من دور الـ 16 بالخسارة أمام منظم البطولة بنتيجة 2 / 3 بعد مباراة مثيرة امتدت للأوقات الإضافية.

وتقلصت قوة المنتخب السعودي قبل مواجهة قيرغيزستان بإصابة الثنائي مختار علي وعبد الله رديف في التدريبات ،علما بأن مانشيني اعتمد على الثنائي بإشراكهما من على مقاعد البدلاء في مواجهة عمان.

لكن المنتخب السعودي لا يزال يرتكز على عدد من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة مثل علي البليهي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسعود عبد الحميد إضافة للثلاثي الهجومي سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.

أما الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان فقد أثار الشكوك حوله، بعدما أثار ضجة بانتشار صورة لجلسة تجمعه بمسؤولي نادي برسبوليس الإيراني تمهيدا لقيادة الفريق بعد كأس أمم آسيا.

ورد مسؤولز اتحاد الكرة العماني بأن إيفانكوفيتش يتلقى العديد من العروض باستمرار، ولكنه يرتبط بتعاقد ممتد لما بعد كأس أمم آسيا لكن استمراره سيكون مرهونا بالنتائج.

واطمأن المدير الفني لمنتخب عمان على جاهزية الثنائي صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي بمشاركتهما في التدريبات الجماعية ،بعد التعافي من إصابة تعرضا لها خلال مواجهة السعودية.

ويدرك المنتخب العماني أن مواجهة تايلاند ستكون حاسمة في سباق التأهل لدور الـ16 ،ويسعى لإيقاف صحوة المنافس الذي يطمع في تجاوز الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي حيث خسر بصعوبة أمام الصين بنتيجة 1 / 2 في الإمارات 2019.

ويعلق المنتخب العماني آماله أيضا على المساندة الجماهيرية في مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة، وأيضا على بصمة نجومه اليحيائي واليحمدي مع رأسي الحربة عصام الصبحي ومحسن الغساني ولاعب الوسط عبد الله فواز.