مدير إقامة دبي: تكامل الجاهزية عبر المنافذ يعزّز تنافسية الإمارة ويرسّخ منظومة أمنها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي)، أن تكامل الجاهزية عبر المنافذ يعزّز تنافسية دبي ويرسّخ منظومة أمن واستدامة الخدمات. جاء ذلك خلال سلسلة زيارات تفقّدية شملت مطار دبي الدولي، ومنفذ حتا البري، وقطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير، للاطلاع على مستوى الجاهزية وكفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. واستهل جولته بزيارة مطار دبي الدولي، حيث اطّلع على سير العمل في صالات إنهاء إجراءات المسافرين، ومستوى الجاهزية التشغيلية في إدارة حركة السفر، بما يعكس كفاءة المنظومة في التعامل مع كثافة الحركة وفق أعلى المعايير العالمية. وواصل جولته بزيارة إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية في منفذ حتا البري، والتي شملت جولة ميدانية في صالات إنهاء إجراءات الدخول والخروج، إضافة إلى تفقُّد الكبائن الخارجية، بما يعكس مرونة العمليات التشغيلية وانسيابية حركة المسافرين عبر المنافذ البرية. وعقد لقاءً مع ممثّلي الجهات الشريكة في المنفذ، وجرى استعراض آليات التنسيق المشترك وسير العمليات التشغيلية وسبل تعزيز التكامل المؤسسي، بما يضمن سرعة الإجراءات وكفاءة الأداء. واطّلع على أبرز المبادرات والممارسات المطبقة في منفذ حتا، التي تسهم في تطوير الخدمات ورفع مستوى الجاهزية الاستباقية، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات رقمية مرنة ومتمحورة حول الإنسان. وشملت الجولة زيارة قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير، واطّلع سعادته خلالها على سير العمل في مركز إيواء المخالفين وآليات متابعة أوضاع مخالفي الإقامة، إضافة إلى تفقُّد غرفة العمليات والأنظمة الرقمية المستخدمة في متابعة الحالات وإدارة البلاغات. وأكد أن تكامل الجاهزية بين المنافذ الجوية والبرية وقطاعات المتابعة ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءة التشغيلية والتكامل المؤسسي يسهم بشكل مباشر في ترسيخ ثقة المتعاملين، ودعم تنافسية الإمارة على المستوى العالمي. وأضاف أن تطوير منظومة العمل في المنافذ وقطاعات المتابعة يعكس التزام إقامة دبي بترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى خدمات متقدمة ومستدامة، قائمة على الابتكار والاستباقية، وتحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز أمن المجتمع. وأشار المري إلى أن ما تحقق من مستويات متقدمة في الأداء يعكس احترافية الكوادر وكفاءة التكامل المؤسسي، وقدرتها على دعم رؤية دولة الإمارات في الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والخدمات الحكومية. وأكد في ختام الجولة أهمية مواصلة تطوير الأداء والحفاظ على أعلى معايير الجودة، بما يعزّز الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية واستدامة الأداء المؤسسي.