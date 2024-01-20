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الامارات | بنفيكا يواصل مطاردة سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق بنفيكا مطاردته لفريق سبورتنغ لشبونة على صدارة الدوري البرتغالي لكرة الدقم بفوزه على بوافيستا 2 / صفر خلال المباراة ،التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق بنفيكا من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف ،وكان له ما أراد بتسجيل هدفين عن طريق أنخيل دي ماريا وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 61، والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف لشبونة، المتصدر، وتوقف رصيد بوافيستا عند 20 نقطة في المركز التاسع.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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