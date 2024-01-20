حقيقة فسخ الهلال السعودي عقد نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية حقيقة ما تردد بخصوص فسخ نادي الهلال السعودي عقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سليفا جناح الزعيم الأسيوي بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وانضم الدولي البرازيلي نيمار إلى صفوف نادي الهلال قادمًا من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يخوض نيمار سوى 5 لقاءات فقط مع الهلال السعودي حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في شهر أكتوبر الماضي.

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وبحسب ما أكده الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات بأنه الأنباء التي تشير لفسخ عقد الهلال مع نيمار “كاذبة” مشددًا على أن النادي السعودي لم يفعل هذا الأمر مع البرازيلي.

وأكد أن الهلال قام بإزاله نيمار من قائمته حيث أضاف رينان لودي بدلًا منه، كلاعب أجنبي لكون الأول لن يلعب حتى نهاية هذا الموسم بسبب إصابته.