محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الوحدة الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - يلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك لاستاد آل نهيان لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر لها في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية والفنية استعداداً للقاء المرتقب، ويمنح اللاعبين التعليمات النهائية قبل التوجه لملعب المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض بطولة الوحدة الودية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.