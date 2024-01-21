الامارات | السباح الأولمبي الأسترالي هورتون يعلن اعتزاله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البطل الأولمبي الأسترالي ماك هورتون اعتزاله المنافسات الدولية في رياضة السباحة.

وقال هورتون في تصريحات نشرها الاتحاد الأسترالي للسباحة اليوم الأحد :"كنت أود حقا أن أشارك في أولمبياد باريس، ولكن الشغف لم يكن موجودا. أردت دائما تقديم أفضل ما عندي، وأنا لست من نوعية الأشخاص الذين يكتفون بالمشاركة، لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال".

وأضاف :"شعرت بشرف كبير لتمثيل أستراليا وارتداء الزي الأخضر والذهبي... أتمنى فقط أن يرى الأستراليون أنني لم أخيب ظنهم".

وفاز هورتون /27 عاما/ بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة بأولمبياد ريو 2016، بالإضافة لبرونزية 4 x 200 تتابع حر في أولمبياد طوكيو.

في عام 2019، اعترض بشدة على مشاركة السباح الصيني سون يانج في بطولة العالم بكوريا الجنوبية، ورفض الوقوف معه على منصة التتويج.

وشارك السباح الصيني في البطولة على الرغم من القضية القائمة في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي المتعلقة بتحطيم عينات اختبارات المنشطات بعد مواجهة مع مسؤولين في العام السابق. وأصدرت المحكمة بعدها عقوبة الإيقاف أربعة أعوام للتلاعب في عملية مراقبة المنشطات.

وقال هورتون :" لا يوجد لدي ما أندم عليه... فقط أن الأعوام مرت بشكل سريع. السباحة كانت حياتي... وكل الصداقات والعلاقات التي كونتها كانت أهم من أي ميدالية ذهبية".

ووصف روهان تايلور المدير الفني لمنتخب أستراليا للسباحة هورتون بأنه إنسان رائع.

وأضاف :"كان منافسا من الطراز العالمي، وشخص لديه مستوى عال من النزاهة. أعلم أنه سعيد بقراره، وأنه سيحقق نجاحا هائلا في المرحلة المقبلة من حياته".