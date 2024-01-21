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رسالة مؤثرة من ساديو ماني إلى محمد صلاح بعد إصابته

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محمد صلاح وساديو ماني

محمد صلاح وساديو ماني

وجه ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ، بعد إصابته في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية، وغيابه عن مباراتين لـ منتخب مصر، على أن تكون الأولى ضد كاب فيردي مساء غد الاثنين، في الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، والثانية حال صعود المنتخب لثمن النهائي.

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وقال ماني في رسالته لـ محمد صلاح:” أشعر بالحزن تجاه محمد صلاح، لأن الإصابات جزء من كرة القدم، وبالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، لكن الإصابة شيء خارج عن إرادته”.

وأضاف: “للأسف هو يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع، أشعر بما يشعر به حاليًا وأنا حزين من أجله، لأنني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل المونديال بأسبوع”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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