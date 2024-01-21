رسالة مؤثرة من ساديو ماني إلى محمد صلاح بعد إصابته

وجه ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، بعد إصابته في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية، وغيابه عن مباراتين لـ منتخب مصر، على أن تكون الأولى ضد كاب فيردي مساء غد الاثنين، في الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، والثانية حال صعود المنتخب لثمن النهائي.

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وقال ماني في رسالته لـ محمد صلاح:” أشعر بالحزن تجاه محمد صلاح، لأن الإصابات جزء من كرة القدم، وبالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، لكن الإصابة شيء خارج عن إرادته”.

وأضاف: “للأسف هو يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع، أشعر بما يشعر به حاليًا وأنا حزين من أجله، لأنني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل المونديال بأسبوع”.