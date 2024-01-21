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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد ، علي نظيره بورنموث علي ملعب "فيتاليتي"، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الحادية والعشرين من .

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

 

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

معلق مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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