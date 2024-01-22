4 مباريات في جولة الحسم.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام أربعة مباريات، حيث يواجه كوت ديفوار منتخب غينيا الاستوائية، بينما يلتقي منتخب نيجيريا نظيره غينيا بيساو، ويلعب منتخب مصر مع كاب فيردي، وغانا مع موزمبيق

كوت ديفوار تواجه غينيا الاستوائية

في أولى المباريات يلتقي منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا الاستوائية، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

نيجيريا مع غينيا بيساو

وفي نفس التوقيت، تقام المباراة الثانية حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره غينيا بيساو، ضمن مباريات المجموعة الأولى، عبر عبر قناة bein sports 2 MAX.

مصر في مواجهة كاب فيردي

وفي المجموعة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

غانا مع موزمبيق

وفي نفس التوقيت، تقام المباراة الأخرى في نفس المجموعة حيث يلتقي منتخب غانا مع نظيره موزمبيق، عبر قناة bein sports 2 MAX.

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