الامارات | برشلونة ينجو من فخ ريال بيتيس.. استمر في مطاردة الريال وجيرونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة تمسكه بمطاردة ثنائي صدارة "الليغا" ريال مدريد وجيرونا، بعد أن عاد بانتصار ثمين وبشق الأنفس من عقر دار ريال بيتيس 4-2، في المباراة المثيرة التي جمعتهما الأحد على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم كاتالوني منذ الدقيقة 21، بقدم النجم الدولي فيران توريس، بعد تمريرات عديدة انتهت عنده فلم يجد صعوبة في إدخال الكرة للشباك.

ثم مع بداية الشوط الثاني واصل توريس مسلسل هز الشباك بهدف ثان له وللبرسا، بعد أن تابع الكرة المرتدة من القائم الأيسر من الأمين جمال مباشرة داخل الشباك.

وظن الجميع أن المباراة انتهت "إكلينيكيا"، ولكن كان لأصحاب الأرض رأي آخر بعد أن نجحوا في قلب الطاولة على بطل "الليغا" في غضون 3 دقائق بهدفين حملا توقيع النجم إيسكو ألاركون، لتعود المباراة للنتيجة التي بدأت بها وهي التعادل، ولكن بينما كانت المباراة تدخل الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل النجم البديل البرتغالي جواو فيليكس هدفاً رائعاً قرّب به فريقه من النقاط الثلاث بتسديدة بوجه القدم من خارج المنطقة.

ثم اختتم بعدها توريس ليلته بالهدف الثالث له "هاتريك" والرابع للبرسا، وبعد أن واصل سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة توالياً، الـ13 هذا الموسم، واصل فريق المدرب تشافي هرنانديز تمسكه بأمل المنافسة على "الليغا"، حيث يأتي ثالثاً في جدول الترتيب بـ44 نقاط، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن جيرونا الذي سيستقبل إشبيلية في وقت لاحق اليوم، و7 عن ريال مدريد، علماً بأن لقطبي إسبانيا مباراة مؤجلة، بينما هذه هي ثاني خسارة للفريق الأندلسي في آخر 5 مباريات، الرابعة في الموسم، ليبقى رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.