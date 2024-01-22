البث المباشر لمباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت شبكة الاحصائيات العالمية أوبتا تقريرا مطولا بالأرقام عن المباراة المرتقبة اليوم الإثنين، والتي تجمع منتخب مصر الوطني وكاب فيردي في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بأمم إفريقيا.

البث المباشر لمباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت اليوم

التعادل كان صادما للمصريين، الذين كرروا النتيجة ذاتها أمام غانا في الجولة الثانية، وتأخروا مرتين أمام منتخب النجوم السمراء، حتى استطاعوا التعادل، لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق، ونقطتين لمصر وواحدة لغانا، وصراع مع موزمبيق ذات النقطة الواحدة في ذيل الترتيب، من أجل تذكرة واحدة تؤهل صاحبها مباشرة للدور الثاني، وأمل بالتأهل ضمن أفضل الثوالث لفريق آخر، بعدما وصل فريق الرأس الأخضر لست نقاط.

الأمور ازدادت سوءًا أمام المصريين بعد إصابة نجمهم الأول محمد صلاح بنهاية الشوط الأول من مباراة غانا، وهو الذي ساهم في 12 من آخر 15 هدفًا سجلهم منتخب مصر قبلها، ليتقرر مغادرته البطولة، قبل يوم عاصف على وسائل التواصل الاجتماعي.

صلاح في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر قال إن المنتخب لم يكن موفقًا رغم سعيه لتقديم كل ما لديه، وإنه يتقبل كل الانتقادات المواجهة لشخصه والمنتخب، وأمله في تحقيق المنتخب لنتائج أفضل في ما تبقى من البطولة، بداية من مباراة كاب فيردي الذي تأكد غيابه عنها للإصابة.

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بعد المؤتمر الصحفي عرف المصريون عن طريق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن صلاح سيعود لناديه الإنجليزي للعلاج، وإنه قد يعود إلى ساحل العاج فوار للمشاركة مع منتخب مصر حال تأهلهم للمباراة النهائية في أمم إفريقيا.

فيما سلطت الشبكة على بعض الأرقام لمنتخب مصر وكاب فيردي نرصدها في التالي:

1- تأهل منتخب كاب فيردي إلى الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا للمرة الثالثة (فعل ذلك أيضًا في 2013 و2021)، لكن هذه المرة الأولى التي يصعد خلالها في صدارة مجموعته.

2- تلقت شباك مصر 4 أهداف في أول مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2023، وهو أكثر مما استقبله مرمى الفراعنة في آخر 14 مباراة في دور المجموعات قبل النسخة الحالية.

3- سجل لكاب فيردي 5 لاعبين مختلفين في كأس الأمم الإفريقية 2023، وهو نفس عدد هدافيه خلال 3 نسخ (2013 و2015 و2021).

4- تفقد مصر لجهود محمد صلاح أمام كاب فيردي بسبب الإصابة، ما يعد خسارة مؤلمة لأن نجم ليفربول شارك بشكل مباشر في 61٪ من أهداف الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية منذ نسخة 2017 (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

5- سجل لاعبان من كاب فيردي يبلغان 33 عاما أو أكثر خلال الفوز 3-0 على موزمبيق، وهما بيبي (33) ورايان مينديز (34).. وبذلك أصبح كاب فيردي أول منتخب يحقق هذا الرقم في كأس الأمم الإفريقية خلال القرن الحالي.

6 - سجل مصطفى محمد في أول مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2023 ويمكن أن يصبح أول مصري يسجل في أول 3 مباريات بكأس الأمم الإفريقية منذ حسام حسن في نسخة 2000.