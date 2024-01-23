اخبار الرياضه

الامارات | الغساني بعد خسارة المنتخب أمام إيران: الأدوار الاقصائية بلا فرص تعويض

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الغساني بعد خسارة المنتخب أمام إيران: الأدوار الاقصائية بلا فرص تعويض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم يحيى الغساني أن "الأبيض" لم يظهر بشكل جيد خلال مواجهة نظيره الإيراني التي خسرها 1-2، اليوم الثلاثاء، في ختام مرحلة دوري المجموعات لكأس آسيا قطر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأدوار الاقصائية لها حساباتها وأن طريقة الاستعداد لها مختلفة نظراً لأنه لا توجد فيها فرصة للتعويض.

واعترف خلال حديثه لقناة "أبو ظبي " بأن الأداء الذي قدموه خلال إيران لم يرتق للمطلوب، وقال: "نحن لم نقدم الأداء المنتظر منا ونحن نعد بأن نقدم أفضل ما عندنا في المباريات المقبلة".

وحول إضاعته لركلة جزاء وتسجيل هدف تقليص الفارق الذي منح المنتخب بطاقة الصعود المباشر، قال: "كرة القدم قد يحدث فيها أن تهدر ركلة جزاء ولكن يجب أن ترفع رأسك، صحيح أنني سجلت هدف التأهل ولكن كل بقية زملائي لم يقصروا، علينا أن نستفيد من إيجابيات وسلبيات هذه المباراة بكل تأكيد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا