موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ونجح برشلونة في التفوق على أونيونيستا سالامنكا في دور الـ 16 بثلاثية لهدف ليصحح أوضاعه بعد خسارة السوبر الإسباني، خاصة بعد الفوز المثير على ريال بيتيس مساء أمس، الأحد، في الدوري الإسباني.

بينما أتلتيك بيلباو فقد وصل إلى هذا الدور بعد تجاوز ديبورتيفو ألافيس على ملعبه بثنائية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية وعشر والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة SSC Sport1، بصوت المعلق عيسى الحربين.

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