ياسر رشاد - القاهرة - Fulham vs Liverpool||يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام قناة “beIN Sports” بث مباشر كأس الرابطة الانجليزي Yalla Shoot،القتال من أجل الحصول على موعد في ويمبلي مع تشيلسي، يجدد فولهام وليفربول الأعمال العدائية في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ملعب كرافن كوتيدج مساء الأربعاء.

تمكن فريق الكوتدجرز من سحب الدماء الأولى في مواجهتهم الافتتاحية على ملعب آنفيلد بعد أسبوعين، ليصبحوا أحدث ضحايا عودة الريدز بخسارة 2-1 ، لكن الموت بعيد المنال.

إذا كان الهدف المذهل الذي سجله في شهر ديسمبر الماضي والذي سجل سبعة أهداف، لم يكن فولهام بحاجة إلى دروس في وضع الكرة في الشباك الخلفية لشبكة أنفيلد - حتى لو انتهت تلك البطولة الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول بنتيجة 4-3 - ورجال ماركو سيلفا أذهل الكوب بالصمت عبر ويليان في الدقيقة 19 فقط.

حقق لاعب تشيلسي السابق أقصى استفادة من خطأ فيرجيل فان ديك الفادح ، وصمد الهيكل الدفاعي الصلب لفولهام حتى سجل كورتيس جونز هدف التعادل المصادف للغاية، والذي جاء قبل لحظات فقط من إكمال كودي جاكبو التحول المثالي للريدز.

أثبت تقديم جاكبو وعامل الفوضى داروين نونيز - الذي أنهى الليلة بتمريرتين حاسمتين باسمه - سقوط فولهام في آنفيلد، ولكن لم يكن هناك شعور بالهلاك والكآبة بين المشجعين المسافرين، كأول بطولة لهم على الإطلاق في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. التعادل في نصف النهائي أبعد ما يكون عن النتيجة الحتمية.

بهدف أن يصبح الفريق المختلف رقم 37 الذي يتنافس في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، يجب على فولهام أن يتغلب على الاتجاه القبيح الذي أربك العديد من الخاسرين في مباراة الذهاب قبله، حيث أن 25٪ فقط من الفرق التي عانت من الهزيمة في مباراة نصف النهائي الافتتاحية تحولت بنجاح التعادل في اللقاء الثاني.

لم يتم إعادة رفع مستويات معنويات فريق كوتاجرز خلال ديربي غرب لندن مع تشيلسي بعد ثلاثة أيام، حيث أعادت ركلة الجزاء التي نفذها كول بالمر فولهام إلى كرافن كوتيدج خالي الوفاض، لكن رجال سيلفا يرحبون الآن بخصومهم في ميرسيسايد على أرضهم. فاز في خمس من آخر ست مباريات في جميع البطولات.

موعد ليفربول وفولهام يلا لايف والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 11:00 بتوقيت مكه المكرمه، حيث أن جميع الجماهير تنتظر البث المباشر لهذه المباراة التي سوف يتم نقلها عبر شاشة بي ان سبورت واحد، وسوف يقوم بالتعليق على مباراة ليفربول وفولهام اليوم أحمد البلوشي، فإن المتأهل من الفريقين سوف يواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

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لــــــــــــ (مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر .. اضغط هنا)

يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم

فريق ليفربول استطاع ان يحقق الفوز في مباراة الذهاب باحراز هدفين مقابل هدف واحد على حساب فولو الهام وكانت المباراه على ملعب انفيلد، حيث يجب الاشارة الى ان مانشستر يونايتد استطاع أن يتزوج ببطولة كاس الرابطه الانجليزيه خلال النسخة الماضية، بعد أن فاز في مباراته النهائية أمام فريق نيوكاسل يونايتد وبذلك يسعى الى تحقيق اللقب مرة أخرى في هذا الموسم ولكن لم يتم حسم النتيجة بعد لذلك الجميع متراقبه لمعرفة نتائج المباريات في الرابطة الانجليزي.