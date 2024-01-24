تغطية اليوم الثاني عشر: أخبار ونتائج كأس الأمم الإفريقية والقنوات المجانية الناقلة للبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: وائل توفيق

تغطية: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لليوم الثاني عشر، حيث تنتهي مباريات دور المجموعات اليوم بمباريات بين؛ ناميبيا ومالي (0-0 حتى الآن)، وجنوب إفريقيا وتونس (0-0) حتى الآن، وموريتانيا والجزائر، وزامبيا والمغرب (العاشر مساء بتوقيت القاهرة)

وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليو

"تهانينا يا أناكوندا".. حساب الدوري الفرنسي يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه حساب الدوري الفرنسي، رسالة خاصة لمصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني ونادي نانت، بعد تأهل الفراعنة لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمستوى المميز الذي يقدمه المهاجم.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عيب كدا عاوزين التريند".. نجم الزمالك السابق: نعم محمد صلاح فوق النقد

أكد نادر السيد نجم الزمالك وحارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، فوق النقد ولابد من احترام تاريخه.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أنا سايب رجالة".. تفاصيل جلسة الوداع بين صلاح ولاعبي المنتخب

عقد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني جلسة مع لاعبي الفراعنة قبل مغادرته المعسكر والعودة إلى إنجلترا لاستكمال العلاج.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعرف على قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 حتى الآن

يحتل نجم منتخب غينيا الاستوائية إميليو نسوي، قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 حتى الآن، برصيد 5 أهداف أحرزهم في ثلاث مباريات خاضها في دور المجموعات بالبطولة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بيسمع الكلام".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن ما فعله كلوب مع صلاح

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، السابق مفاجأة بشأن الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية بعد إصابة محمد صلاح وخروجه من معسكر المنتخب لتلقي العلاج في إنجلترا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

4 حالات لمواجهة مصر المغرب في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

ينتظر منتخب مصر مباريات المجموعة السادسة في الجولة الثالثة والأخيرة، لتحديد منافسه في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، و التأهل كثاني المجموعة الثانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ليفربول تحت رحمة اتحاد الكرة .. الفيفا يمنع صلاح من المشاركة مع ناديه

سافر محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجترا، صباح اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج مع ناديه، وذكرت صحيفة "تايمز البريطانية"، أمس الإثنين، إن النادي الإنجليزي يأمل تعافي نجمه محمد صلاح في الوقت المناسب، للالتحاق بمباراتي تشيلسي وأرسنال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تضارب موقف الاتحاد المصري.. القصة الكاملة لإصابة صلاح والعودة إلى إنجلترا

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر، إلى إنجلترا صباح اليوم الأربعاء، للانضمام إلى صفوف فريقه ليفربول وبدء العلاج، عقب التعرض للإصابة في مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

استقبل 162 هدفا ويلعب في الدرجة الثالثة.. من هو حارس موريتانيا الذي تألق ضد الجزائر؟

حقق منتخب موريتانيا إنجازا تاريخيا، مساء أمس، بالفوز الأول له في بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر، والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، وحصل بابكر نياس حارس مرمى المنتخب على جائزة رجل المباراة، بعدما تألق وساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

6 أماكن متبقية.. المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

يشهد اليوم الاربعاء 24 يناير 2024، ختام الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويتبقى مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، ليسدل الستار عن جميع المنتخبات المتأهلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من وعد التتويج بكأس العالم لاقتراب الإقالة.. جمال بلماضي مع منتخب الجزائر منذ الفوز بأمم أفريقيا 2019

ودع منتخب الجزائر بطل نسخة 2019، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، عقب الهزيمة من موريتانيا مساء أمس، وأشارت شبكة "راديو مونت كارلو" إلى أن جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء أخبر اللاعبين بقرار رحيله، عقب البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الثانية في كأس الأمم.. الاتحاد الغاني يعلن إقالة مدربه

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، إقالة المدير الفني كريس هويتون، بعد النتائج الأخيرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وتوديع البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ينبغي ألا تشكك في التزامه".. مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح

دافع بيباين لايندرز المدرب المساعد في ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح لاعب الفريق ومنتخب مصر، عقب تعرضه للإصابة خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سيناريو تاريخي والفوز الأول.. مفاجآت النسخة 34 من أمم إفريقيا

تشهد النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، العديد من المفاجآت حتى الآن بتوديع منتخبات وفوز أخرى للمرة الأولى في البطولة، وهذا قبل ختام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، المقرر لها مساء اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.