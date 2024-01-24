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قائمة إنتر ميامي لمواجهتي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي قائمة لمباريات كأس موسم الرياض التي سيخوضها الفريق في المملكة العربية خلال الأسبوع المقبل.

وشهدت القائمة تواجد رباعي خط الهجوم المرعب ليونيل ، لويس سواريز، سيرجو بوسكيتس وجوردي البا.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل وهي كالأتي:

الهلال x انتر ميامي .. 29 يناير

النصر x انتر ميامي .. 1 فبراير

الهلال x النصر .. 8 فبراير

وتعد مواجهة النصر وإنتر ميامي هي الأبرز والأقوى في البطولة حيث ستجمع العملاقين و ليونيل ميسي في لقاء تاريخي، يُعيد ذكريات التنافس التاريخي الكبير بين الثنائي بعد غياب طال لسنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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