قائمة إنتر ميامي لمواجهتي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي قائمة لمباريات كأس موسم الرياض التي سيخوضها الفريق في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل.

وشهدت القائمة تواجد رباعي خط الهجوم المرعب ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجو بوسكيتس وجوردي البا.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل وهي كالأتي:

الهلال x انتر ميامي .. 29 يناير

النصر x انتر ميامي .. 1 فبراير

الهلال x النصر .. 8 فبراير

وتعد مواجهة النصر وإنتر ميامي هي الأبرز والأقوى في البطولة حيث ستجمع العملاقين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي في لقاء تاريخي، يُعيد ذكريات التنافس التاريخي الكبير بين الثنائي بعد غياب طال لسنوات.