بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكتر.. صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة هامة للجمهور

الشارقة - اميمة ياسر - وجه النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، رسالة للجمهور، مؤكدا أنه بدأ بالفعل في برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا.

وكتب صلاح عبر حسابه على انستجرام: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها… حاولوا اكتر".

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية

توجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج هناك، بعدما أرسل اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تقريراً مفصلاً عن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني إلى ليفربول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، على ان يصبح جاهزا في نصف النهائي حال تأهل الفراعنة.

وتعرض صلاح لانتقادات حادة بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه المنتخب أمام موزمبيق وغانا.