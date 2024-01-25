كلوب: صلاح أكثر مصري لديه وطنية قابلته في حياتي.. وميدو يسخر.. ومحمد زيدان يرد

الشارقة - اميمة ياسر - رد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الانتقادات الموجهة له بسبب إعلان عودة محمد صلاح من معسكر منتخب مصر فى كوت ديفوار بشكل مفاجئ لتلقى العلاج بعد إصابته، التى تعرض لها خلال لقاء غانا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.

وقال كلوب فى تصريحات عن صلاح: "لا أريد أن أكون جزءا من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريرد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا فى أسرع وقت ممكن، إن بقى فى كوت ديفوار ويستطيع العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته".

وقال يورجن كلوب: «أنا آسف بسبب إعلاني خبر عودة صلاح قبل الجميع/ لينا جميعا أن نكون عقلانيين عند التحدث عن أزمة إصابة صلاح لقد أعلنت خبر عودته لنا قبل الجميع، أنا آسف بسبب ذلك».

وأضاف: "عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكن وهذا كل ما نريده".

وتابع: "إن أصبح محمد صلاح لائقا بنسبة 100% سيذهب إلى كوت ديفوار للمشاركة مع مصر حال التأهل، صلاح يريد ذلك ونحن لا نخطط لشىء آخر بل نتحلى بالصدق، وعندما تحدثت عن عودة صلاح كان بناء على الاتفاق بين ليفربول والاتحاد المصرى ولم أكن أعلن الأمر".

وأضاف: "إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولاؤه هو قويا للمنتخب المصرى، لأن صلاح أكثر مصرى لديه ولاء وانتماء ووطنية قابلته فى حياتى".

ميدو يسخر من كلوب

بدوره سخر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، من تصريحات كلوب، قائلا على تطبيق إكس: «كلوب: صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي..وأكثر مصري وطني شوفته في حياتي…اشرب يا زيدان».

أول رد من زيدان

من جابنبه، رفض النجم الدولي السابق محمد زيدان الحديث على تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وتغريدة أحمد حسام ميدو، قائلا في تصريحات لموقع القاهرة 24: لا أريد التحدث عن شيء في الوقت الحالي بخصوص هذا الأمر.

يشار إلى أن محمد زيدان، تدرب تحت قيادة كلوب لعدة مواسم مع فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين.