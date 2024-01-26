الامارات | وكيل محمد صلاح يهاجم المشككين: "السوشيال ميديا" لن تُسقط الأيقونة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن رامي عباس وكيل مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، هجوماً كبيراً على منتقدي نجم ليفربول والمشككين في التزامه مع المنتخب المصري في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال عباس على حسابه في منصة إكس إنه: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصياً، ويتوسلون من أجل "المتابعة"، أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده، فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والنقرات و"الإعجابات"، أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف، وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك، أخذت أسماء في كلتا الحالتين".

وأضاف: "الأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون صلاح، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي، لن يغير أي "مؤثر" فرط التنفس أو الرغوة في الفم ذلك".