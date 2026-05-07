جدة تشعل قفص القتال: PFL تعود 19 يونيو وهتان السيف تدشن مسيرتها الاحترافية من قلب المدينة

ويشهد الحدث المحطة الأهم في مسيرة المقاتلة السعودية هتان السيف، حيث تخوض ظهورها الاحترافي الأول في دوري المقاتلين المحترفين من جدة. وتدخل السيف هذا التحدي بعد أن أنهت مسيرتها في الهواة بسجل مثالي بلغ 4 انتصارات دون أي خسارة.
واستطاعت هتان السيف خلال مشاركاتها السابقة أن تخطف الأنظار بأسلوبها القتالي القوي وأدائها المتطور داخل القفص، ما جعلها تفرض نفسها كواحدة من أبرز الأسماء النسائية الصاعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الشرق الأوسط. وتستعد الآن لبدء فصل جديد عبر أول ظهور احترافي لها على مسرح PFL MENA.
كما تشهد البطولة مشاركة المقاتل السعودي مالك باساهل، نجم وزن الذبابة، الذي يواصل بدايته القوية في عالم الاحتراف بسجل خالٍ من الهزائم يضم ثلاثة انتصارات متتالية، جميعها انتهت بالضربة القاضية أو الإخضاع.
ويطمح باساهل، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام جماهير جدة، بعدما نجح في إنهاء جميع نزالاته السابقة قبل الوصول إلى الجولة الثالثة.
وتُعد جدة من أبرز الوجهات الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط، إذ استضافت عددًا من بطولات PFL MENA التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية وتعزيز شعبية الرياضة داخل المملكة العربية السعودية.
وتأتي عودة البطولة إلى جدة في إطار التزام رابطة المقاتلين المحترفين بمواصلة تنظيم أحداث عالمية المستوى وتوسيع انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في منطقة الشرق الأوسط.
ودعت الرابطة الجماهير إلى التسجيل المسبق عبر منصة “بلاتينيوم ليست” للحصول على أولوية شراء التذاكر والاستفادة من خصم الحجز المبكر البالغ 20% لفترة محدودة.
ومن المقرر الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة ببطاقة النزالات والمواجهات المرتقبة ضمن الحدث.
