ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل استاد استامفورد بريدج مساء اليوم الجمعة مواجهة نارية بين تشيلسي وأستون فيلا والمقرر لها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى .
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تشكيل تشيلسي المتوقع..
ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز المباراة بتشكيل مكون من
في مركز حراسة المرمى : دوردي بيتروفيتش .
في خط الدفاع : مالو جوستو – اكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل .
في خط الوسط : انزو فيرنانديز – كونور غالاهير – كول بالمر .
في خط الهجوم : نوني مادويكي – ارماندو برويا – رحيم ستيرلينج.
والجدير بالذكر أن تشيلسى تأهل لهذا الدور بعد الفوز على بريستون برباعية نظيفة، فيما صعد أستون فيلا للدور نفسه بعد الفوز على ميدلزبره بهدف نظيف.