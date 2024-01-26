ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل استاد استامفورد بريدج مساء اليوم الجمعة مواجهة نارية بين تشيلسي وأستون فيلا والمقرر لها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى .

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تشكيل تشيلسي المتوقع..

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى ‏ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز المباراة بتشكيل مكون من

في مركز حراسة المرمى : دوردي بيتروفيتش .

في خط الدفاع : مالو جوستو – اكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل .

في خط الوسط : انزو فيرنانديز – كونور غالاهير – كول بالمر .

في خط الهجوم : نوني مادويكي – ارماندو برويا – رحيم ستيرلينج.

والجدير بالذكر أن تشيلسى تأهل لهذا الدور بعد الفوز على بريستون برباعية نظيفة، فيما صعد أستون فيلا للدور نفسه بعد الفوز على ميدلزبره بهدف نظيف.