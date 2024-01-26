ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره لاس بالماس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 52 نقطة.

ويمتلك ريال مدريد مباراة مؤجلة، حال الفوز بها يعود مجددًا لصدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز بمباراة الغد، خاصة بعد الانتصار الصعب الذى جاء في المباراة الأخيرة ضد ألميريا.

ريال مدريد يفقد بيلينجهام أمام لاس بالماس

يغيب جود بيلينجهام عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني فى مباراته المقبلة أمام لاس بالماس، والمقررة السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويأتي غياب بيلينجهام عن ريال مدريد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بعدما تلقى بطاقة صفراء فى لمباراة ألميريا أمس بالجولة العشرين للدوري الإسباني.

وتلقى بيلينجهام البطاقة الصفراء في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالمباراة أمام ألميريا، ليغيب عن اللقاء المقبل لتراكم البطاقات.

وقاد بيلينجهام ريال مدريد للفوز بثلاثية لهدفين أمام ألميريا، حيث سجل الإنجليزي هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدف الفوز الذي أحرزه داني كارفاخال في فوز ريال مدريد على أـلميريا بنتيجة 3-2 أمس الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسبانى.

ونجح ريال مدريد في استعادة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا، فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط.