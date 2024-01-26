اتحاد السلة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والجزيرة بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، تأجيل مباراة الأهلي ضد فريق الجزيرة، في إطار حالة الحداد على وفاة نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق الذي وافته المنية اليوم.

وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة " الأمير عبد الله الفيصل" بالصالة المغطاة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة أيضاً، عن الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد، خلال مباريات البطولة اليوم الجمعة.

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