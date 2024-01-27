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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "دي جران كاناريا"، حيث يلتقي ونظيره لاس بالماس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من .

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

 

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث المباراة اليوم.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي. 

خط الوسط:  كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، جولر. 

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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