ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "دي جران كاناريا"، حيث يلتقي ريال مدريد ونظيره لاس بالماس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث المباراة اليوم.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.