موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.. والتشكيل المتوقع

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مساء يوم السبت، ضيفًا على خصمه لاس بالماس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب “دي جران كاناريا” مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، موسم 2023/24.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر.

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موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.