فينسيوس ورودريجو يقودان تشكيل ريال مدريد لمواجهة بالماس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيلة فريقه لمواجهة لاس بالماس في مباراة الجولة 21 من الدوري الإسباني واللقاء الذي يقام على ملعب جران كناريا في تمام الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد المواجهة متواجدًا في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر بـ52 نقطة فيما يمتلك ريال مدريد 51 ليصبح بحاجة للفوز اليوم في مواجهة صعبة خارج الديار ليتمكن من استعادة الصدارة

بينما يقع لاس بالماس في المركز الثامن ومعه 31 نقطة بفارق 20 نقطة عن الريال.

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وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال – روديجير – ناتشو – فران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا – كروس – سيبايوس.

الهجوم: براهيم دياز – رودريجو – فينيسيوس.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا – فالفيردي – لوكاس فاسكيز – كانيزاريس – مودريتش – خوسيلو – تشواميني – ميندي – أردا جولر.