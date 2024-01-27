ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت في الدوري الإسباني ، وينتظر عشاق فريق ريال مدريد بفارغ الصبر بث مباراة الفريق أمام لاس بالماس اليوم مباشرة على القنوات الناقلة للدوري الإسباني في موسم 2023/2024. يأتي هذا اللقاء بعد فوز مثير حققه الملكي في الجولة الماضية على حساب فريق ألميريا بنتيجة 3-2، رغم التأخر بهدفين في الشوط الأول.

بهذا الانتصار، تقدم ريال مدريد بقوة واقترب من المتصدر جيرونا، حيث يفصله عنها نقطة واحدة فقط في جدول ترتيب الليجا الإسبانية. ومع إجراء مباراة اليوم أمام لاس بالماس، يسعى الريال إلى تحقيق الانتصار والمضي قدماً نحو صدارة الدوري.

يعتبر لاس بالماس خصماً قوياً وله تاريخ مشرف في الدوري الإسباني، ولن تكون المهمة سهلة أمام الفريق الملكي. ومع ذلك، يسعى ريال مدريد إلى استغلال عوامله القوية والعودة بالثلاث نقاط من هذه المباراة المهمة.

يعتبر هذا اللقاء فرصة للمدرب واللاعبين في ريال مدريد لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، مما سيسهم في تعزيز ثقة الجماهير وتحقيق الأهداف الموسمية المسطرة. ومع استمرار التنافس الشديد في الدوري الإسباني، يعتبر الفوز في مباريات كهذه أمراً ضرورياً للفرق التي تسعى للتتويج باللقب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

في لقاء مثير منتظر اليوم، يتجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد إلى ملعب "دي جران كاناريا" لمواجهة فريق لاس بالماس، في إطار الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023/2024. يعد هذا اللقاء فرصة هامة للفريق الملكي لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

مع تصدر جيرونا للجدول، يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة للابتعاد عن منافسيه والاقتراب أكثر من المركز الأول. بينما يسعى فريق لاس بالماس لتحقيق النقاط الثلاث والارتقاء في ترتيب الدوري.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كل فريق إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية. ستكون عيون عشاق كرة القدم متجهة نحو هذا اللقاء، وستكون الرهانات عالية لكل من الفريقين في سبيل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث المهمة.

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024، لتقام في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني | من هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني | من هنا

من المعروف أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023-2024 برصيد يبلغ 51 نقطة، مما يجعله في وضع ممتاز لمنافسة الصدارة. بالمقابل، يحتل فريق لاس بالماس المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وعلى الرغم من تراجعه في الترتيب، إلا أنه يمتلك القدرة على تقديم أداء قوي وإحداث المفاجآت.

بناءً على هذا التباين في الترتيب، يتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم مثيرة وممتعة للمشاهدين، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. توقعات بأداء ممتع ومثير يحمل هذا اللقاء، حيث يجتمع الطموح والتطلع نحو تحقيق الانتصار بين الفريقين، مما يجعل مشاهدة البث المباشر للمباراة أمرًا لا يفوت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم مباشر على القنوات الناقلة

تتطلع الجماهير بشغف إلى مشاهدة بث مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم مباشرة على القنوات الناقلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لموسم 2023/2024. ومن المعروف أن قناة بين سبورت القطرية تحمل حقوق بث المباريات الرياضية، بما في ذلك مباريات الليجا الإسبانية، وتوفر البث المباشر للجماهير المشتركين لديها في مناطق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

لذا، يمكن للمشجعين الاستعداد لمتابعة هذا اللقاء المثير بين الفريقين عبر الاستمتاع بالبث المباشر لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس على قناة بين سبورت، حيث يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للغاية ، ستكون عبر تردد beIN Sports HD 1 التالي.

تردد قناة beIN Sports HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس

يتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم، لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني 2023/2024 كالتشكيل الآتي: