ميشاك إيليا يسجل هدف الكونغو الأول في شباك مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب الكونغو بالهدف الأول أمام نظيره منتخب مصر في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

اقرأ أيضًا..



وجاء هدف الكونغو عن طريق ميشاك إيليا من عرضية عن طريق ويسا ليسددها برأس في شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.



تشكيل منتخب الكونغو:

في مركز حراسة المرمي: ليونيل مباسي.

في خط الدفاع: شانسيل مبيميا، ديلان باتوبينسيكا ،جيديون كالولو، ارثر ماسوكو.

في خط الوسط : صامويل موتوسامي ، شارليس بيكيل ، ميشاك ايليا ، ثيو بونجوندا .

في خط الهجوم : يوان ويسا ، سيدريك باكامبو.

