شرطة أبوظبي تتعامل مع 7 حوادث برّية بالدراجات النارية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تعاملت شرطة أبوظبي مع سبعة حوادث مرورية بالدراجات النارية وقعت في المناطق الرملية، وذلك نتيجة القيادة بتهور وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص من الأحداث تراوحت إصابتهم بين البليغة والمتوسطة.

وناشد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، قائدي الدرجات النارية بضرورة الالتزام بقواعد المرور وتعليمات السلامة، وارتداء الخوذة الواقية لحماية أنفسهم من إصابات الرأس، والحرص على ارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات، والتأكد من سلامتها وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية والمعدات الوقائية المعتمدة، كما دعاهم إلى ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجات في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها حسب اللوحات الإرشادية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة والضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية لضبط مستخدمي الدرجات النارية الذين يقومون بمخالفة القانون.

ودعا العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، الأسر وأولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى المناطق التي يمارسون فيها هواية ركوب الدراجات النارية، وتشمل المناطق الرملية غير المأهولة بالسكان لمنع التصرفات السلبية التي قد تنجم عنها حوادث مرورية جسيمة.