عاجل: انقطاع كامل لخدمات الانترنت في إيران (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في مؤشر جديد على امكانية سقوط النظام الإيراني، أفادت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت بانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء إيران اليوم الخميس وسط استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد. ولم تتوفر بعد أي معلومات إضافية عن انقطاع الخدمة.

🇮🇷

عـــــــــــــاجل وغير عادي

🔴الوضع في ايران يتدهور بشكل سريع



الآلاف من الأشخاص في مظاهرات الاحتجاج المناهضة للنظام في طهران، عاصمة إيران، حيث يرددون "الموت لخامنئي" ويحرقون المكاتب الحكومية.

وقال شهود في العاصمة طهران ومدينتي مشهد وأصفهان الرئيسيتين لرويترز إن المحتجين تجمعوا مرة أخرى في الشوارع اليوم مرددين هتافات ضد رجال الدين الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية.

ودعا رضا بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران الراحل الذي أطيح به في الثورة الإسلامية عام 1979، في تسجيل مصور على منصة إكس أمس الأربعاء إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات.

وذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل، أن المتظاهرين رددوا شعارات مؤيدة لبهلوي في عدة مدن وبلدات في أنحاء إيران. ومع ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الهدوء يعم المدن في أنحاء البلاد.

واندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي بمنطقة البازار الكبير للتسوق بطهران بتنديد أصحاب المتاجر بالهبوط الحر لقيمة الريال الإيراني، وهي أكبر موجة من المعارضة منذ ثلاث سنوات.

مظاهرات ايران 🇮🇷

تشهد طهران الليلة أكبر حشد وتعبئة حتى الآن pic.twitter.com/dsvNrs4lDu — Emad | عماد (@XEmaadX) January 8, 2026

وانتشرت الاضطرابات منذ ذلك الحين في أنحاء البلاد وسط ضائقة اقتصادية متفاقمة ناجمة عن تسارع التضخم وسوء الإدارة والعقوبات الغربية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية. وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن الرئيس مسعود بزشكيان حذر الموردين المحليين من تخزين البضائع أو المغالاة في أسعارها.

وأضاف بزشكيان “يجب ألا يشعر الناس بأي نقص في إمدادات السلع وتوزيعها”. ودعا الحكومة إلى ضمان توفير البضائع بكميات كافية ومراقبة الأسعار في أنحاء البلاد.

ترامب يهدد ويتوعد

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بضرب إيران "بقوة شديدة" إذا "بدأت السلطات بقتل المتظاهرين".

وقال ترامب في مقابلة مع الصحافي المحافظ هيو هيويت: "لقد أبلغتهم أنهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب - لديهم الكثير من أعمال الشغب - إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدة"، نقلا عن "فرانس برس".

وأعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من النرويج مقراً، الخميس، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 45 متظاهراً على الأقل من بينهم 8 قاصرين، أثناء قمع الاحتجاجات التي انطلقت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت المنظمة أن الأربعاء شهد مقتل 13 متظاهراً، وهو العدد اليومي الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 12 يوماً. كما تحدث مدير المنظمة محمود أميري مقدم عن إصابة المئات بجروح وتوقيف ألفي متظاهر.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية بناءً على تقارير لوسائل إعلام في إيران وتصريحات رسمية، قُتل 21 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات من بينهم عناصر أمن.

يأتي هذا بينما أشارت مجموعة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" إلى انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد في إيران، بعد انقطاع الاتصال لدى العديد ⁠من ‌مزودي ⁠الخدمة.

وقال مرصد "نتبلوكس" في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "البيانات المباشرة تشير إلى أن إيران تشهد الآن انقطاعاً تاماً للإنترنت على مستوى البلاد"، مضيفاً أن هذا الأمر "يأتي في أعقاب سلسلة إجراءات رقابة رقمية تستهدف المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وتعرقل حق الناس في التواصل في لحظة حرجة".

من جهته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر في البلاد، وسط تقارير عن مواجهات في مناطق عدة. وقال بزشكيان في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "يجب تجنّب أي سلوك عنيف أو قسري"، داعياً إلى "أقصى درجات ضبط النفس" و"الحوار والتواصل والاستماع إلى مطالب الشعب".