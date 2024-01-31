الامارات | مستجدات مشاركة كريستيانو رونالدو أمام ميسي في مباراة "الرقصة الأخيرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 يناير 2024

كشف البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي لكرة القدم، أن مواطنه وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو "أصبح في المرحلة الأخيرة من التأهيل"، عشيّة مواجهة إنتر ميامي الأميركي على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن كأس موسم الرياض.

ويستضيف النصر، وصيف الدوري حالياً، إنتر ميامي الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء "الرقصة الأخيرة"، حيث سيتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو، المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية "وجهاً لوجه على الملعب مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي".

وكان الفريق الأميركي قد بدأ جولته الإثنين في المملكة بمواجهة الهلال المتصدّر على ملعب "المملكة أرينا" حيث خسر 3-4.

وقال كاسترو في مؤتمر صحافي إن "كريسيتانو أصبح في المرحلة الأخيرة من التأهيل"، مشيراً أنه "من الممكن أن يعود إلى المجموعة في الأيام المقبلة".

وتابع "استعدادنا (للمباراة) طبيعي، وهو كما الاستعداد للفوز بالألقاب والدوري والمباريات المقبلة"، وعانى رونالدو، هدّاف الدوري هذا الموسم بعشرين هدفاً، من إصابة قوية أبعدته عن التمارين الجماعية.

وعلى الرغم من عدم حسمه مشاركة رونالدو من عدمها في المباراة، فإنه من غير المتوقّع أن يكون البرتغالي جاهزاً. وأجّل النصر مباراتين وديتين في الصين بسبب "مشكلة صحية" لرونالدو بحسب ما أعلن المنظّمون.

وكان من المقرّر إجراء مباراتين بين النصر في جنوب مدينة شينجن أمام شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 يناير الحالي.

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الارجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.