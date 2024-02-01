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ليفربول يقسو على تشيلسي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فوزًا عريضًا على برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 22 من الممتاز لكرة القدم.

سجل ديوجو جوتا هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم أضاف كونور برادلي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39 ، ووقع دومينيك سوبوسلاي على الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 71 سجل كريستوفر نكونكو هدف تقليص الفارق لتشيلسي قبل أن يستعيد الليفر للسيطرة ويسجل لويس دياز الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بدا ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط : دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

بهذا الانتصار يتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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