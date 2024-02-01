ليفربول يهين تشيلسي برباعية ويؤمن صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وخاض ليفربول مباراته أمام تشيلسي، مساء الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تشيلسي، سيطرة كبيرة من جانب الريدز، أسفر عن تسجيل ثنائية نظيفة.

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وخطف ديوجو جوتا، أول أهداف ليفربول أمام تشيلسي في الدقيقة 23، بعدما اخترق الدفاع ثم سدد الكرة بيسراه على يسار حارس المرمى.

وأضاف كونور برادلي الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 39، بعدما استقبل كرة من دياز، وانطلق بها وسدد الكرة في الزاوية البعيدة.

وأهدر داروين نونيز، ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 45+1، حيث سدد الكرة في القائم لتبقى النتيجة كما هي.

وفي الشوط الثاني، أحرز دومينيك سوبوسلاي، الهدف الثالث لفريق الريدز في الدقيقة 65، بينما سجل كريستوفر نكونكو، هدف تشيلسي الوحيد خلال الدقيقة 71.

واختتم لويس دياز أهداف ليفربول في شباك تشيلسي خلال الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.