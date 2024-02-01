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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. الصدارة تشتعل

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جوتا - ليفربول وتشيلسي - الدوري الإنجليزي

جوتا - وتشيلسي -

أشتعلت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز كل من مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة

نجح مانشستر سيتي في الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الاتحاد.

بينما على الجانب الآخر حقق ليفربول فوز ياحق على في قمة الجولة الـ22 برباعية مقابل هدف.

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بنتيجة اليوم يواصل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة بـ46 نقطة، متساوياً مع آرسنال صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 46

3- أرسنال 46

4-توتنهام 43

5- أستون فيلا 43

6- وست هام يونايتد 35

7- برايتون32

8- مانشستر يونايتد 32

9- تشيلسي31

10- نيوكاسل يونايتد، 29

11- ولفرهامبتون، 29

12- بورنموث، 25

13- فولهام، 24

14- برينتفورد، 22

15- كريستال بالاس، 21

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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