ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. الصدارة تشتعل

أشتعلت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز كل من مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة

نجح مانشستر سيتي في الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الاتحاد.

بينما على الجانب الآخر حقق ليفربول فوز ياحق على تشيلسي في قمة الجولة الـ22 برباعية مقابل هدف.

أقرأ أيضاً- مورينيو يحسم قراره بشأن التدريب في الدوري السعودي

بنتيجة اليوم يواصل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة بـ46 نقطة، متساوياً مع آرسنال صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 46

3- أرسنال 46

4-توتنهام 43

5- أستون فيلا 43

6- وست هام يونايتد 35

7- برايتون32

8- مانشستر يونايتد 32

9- تشيلسي31

10- نيوكاسل يونايتد، 29

11- ولفرهامبتون، 29

12- بورنموث، 25

13- فولهام، 24

14- برينتفورد، 22

15- كريستال بالاس، 21