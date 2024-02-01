ليفربول يكتسح تشلسي ويعزّز صدارته ومانشستر سيتي يحقق فوز عريض

أكرم ليفربول وفادة ضيفه تشلسي (4-1) الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز معزّزاً صدارته للبريميرليغ.



وبصم كلّ من البرتغالي ديوغو جوتا (23) وكونور برادلي من أيرلندا الشمالية (39) والمجري دومينيك سوبوسلاي (65) والكولومبي لويس دياز (79) على أهداف ليفربول.



ووقّع الفرنسي كريستوفر نكونكو على هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 71.



وشهدت المواجهة إهدار مهاجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز لركلة جزاء في الدقيقة 45+2.



وهو الفوز الرابع توالياً والـ15 لفريق "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي مقابل 6 تعادلات وخسارة واحدة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة وآرسنال (46 نقطة).



في المقابل تكبدّ تشلسي هزيمته التاسعة مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.



وفي مباراة أخرى حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على حساب ضيفه بيرنلي 3-1.



وسجل كل من جوليان ألفاريز (16 و22) ورودريغو هيرنانديز "رودري" (46) أهداف السيتي فيما دوّن أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 90+3.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ46 نقطة.



إلى ذلك، حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على برينتفورد 3-2.



وسجل كل من ديستيني أودوجي (48) وبيرنان جونسون (49) و ريشارليسون (56) أهداف توتنهام فيما دوّن نيال موباي (15) وإيفان توني (67) هدفي برينتفورد.





(بي إن سبورت)