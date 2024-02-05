النصر يفاجئ رونالدو قبل مباراة الهلال في كأس موسم الرياض.. فيديو

فاجأ نادي النصر السعودي مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة الهلال في كأس موسم الرياض 2024، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وسيلاقي فريق النصر بقيادة رونالدو نظيره الهلال يوم الخميس المقبل، في ثالث جولات كأس موسم الرياض 2024.

ويحتفل الأسطورة رونالدو اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 39 إذ ولد في اليوم نفسه من عام 1985 في مدينة ماديرا البرتغالية.

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وفاجأ لاعبو النصر النجم البرتغالي بتقديم “تورتة” بمناسبة عيد ميلاده، حيث احتفلوا جميعا به قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين.

وكان رونالدو صاحب الـ39 عامًا، قد انضم إلى صفوف النصر السعودي عام 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض رونالدو بقميص النصر 44 في كافة المسابقات، أحرز خلالهم 38 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ويتصدر مهاجم النصر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2023/24، برصيد 20 هدفًا.